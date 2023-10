Almanya'da şirket iflasları eylülde arttı Alman ekonomisi, koronavirüs salgınının ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz etkilendi. Ülkede sanayi üretimi geriledi. Artan enflasyon ise günümüzde düşüşe geçmiş durumda.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), eylül ayındaki iflas başvurularının, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yükseldiğini açıkladı.

Ülkede iflaslarda ağustosta ise bir önceki yıla göre yüzde 13,8 artış görülmüştü. Almanya'da, ekonomideki durgunluk ve artan faiz maliyetlerinin etkisiyle, eylül ayında iflas eden şirket sayısı bu kez yüzde 19,5 arttı.

İflaslarda yüksek üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faizlerdeki yükselişler etkili oldu.

Destatis, iflasların mahkemelerin ilk kararından sonra istatistiklere dahil olduğunu bildirdi.

İflas eden şirketler 3,1 milyar euroluk borç bıraktı

Temmuz 2023'de en çok iflas, her 10 bin şirkette 8 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 7,1 vaka ile inşaat sektörü takip etti. Enerji tedarik sektörü ise her 10 bin şirkette 2,4 vaka ile iflasların en az görüldüğü sektör oldu.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 3,1 milyar euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, Temmuz 2022’de yaklaşık 800 milyon euroydu.

5 bin 668 borçlu iflas başvurusu yaptı

Kurumsal iflaslar dışında 5 bin 668 borçlu da temmuzda iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2022'in aynı dönemine kıyasla yüzde 6,9 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)