Almanya'da yıllık enflasyon 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıktı

Koronavirüs salgını, istikrarla ilerleyen sarsılmaz ekonomileri çemberine almaya devam ediyor. Almanya'da yıllık enflasyonun 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkması da bu sonuçlardan biri.

Almanya'da geçen ay yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 4,1 olarak ölçüldü. Yükselen enerji fiyatları, ülkede enflasyonu neredeyse 28 yıl sonra ilk kez yüzde 4'ün üzerine çıkardı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkede fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.

AVRUPA MERKEZ BANKASINDAN “ENFLASYON DAHA DA ARTACAK” UYARISI

Buna göre, ağustosta yüzde 3,9 olan yıllık enflasyon, eylülde piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 4,1 oldu. Enflasyona ilişkin beklenti eylülde yüzde 4,2'ye yükselmesi yönündeydi. Enflasyon, 3 aydır aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyon, aylık bazda ise değişmedi.

ENERJİ FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 14,3 ARTTI

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 14,3 artması dikkati çekerken, yıllık artış gıda fiyatlarında yüzde 4,9 ve hizmetlerde yüzde 2,5 oldu.

Almanya'da AB uyumlu öncü TÜFE eylülde aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 4,1 yükseldi.

Almanya'da yıllık enflasyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tüm Euro Bölgesi için yüzde 2'ye yakın hedefinin çok üzerinde kalması dikkati çekiyor.

ENFLASYON 2022'NİN ORTASINA KADAR YÜZDE 2'NİN ÜZERİNDE KALACAK

Analistler, ülkede yıllık enflasyonun yüksek kalmasında; KDV indirimlerinin sona ermesi, tedarik dar boğazları ve ham madde fiyatlarının artmasının etkili olduğunu belirterek, gelecek aylarda daha yüksek enflasyon oranlarının görülebileceğine işaret etti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 27 Eylül'de enflasyonun 28 yılın en yüksek seviyesinin üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu ve 2022'nin ortalarına kadar yüzde 2'nin üzerinde kalabileceğini aktarmıştı.