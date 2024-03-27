Almanya'nın büyüme tahmini düşürüldü Beş ekonomi düşünce kuruluşu, "Alman ekonomisi zor durumda: Borç freni reformu her derde deva değil" raporunu yayınladı. Raporla ilgili olarak Alman ekonomi enstitülerinden, "Ekonomi 2024'te sadece yüzde 0,1 büyüyecek" değerlendirmesi yapıldı.

AA

Almanya'nın önde gelen beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomi politikası konusunda devam eden belirsizliğin şirketlerin yatırımlarını baskıladığına dikkati çekerek, bu yıl ülkede GSYH büyüme tahminini yüzde 1,3'ten yüzde 0,1'e indirdiklerini bildirdi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı beş ekonomi düşünce kuruluşu, ekonomiye ilişkin daha önce paylaştıkları 2024-2025'i kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Kuruluşların ortak hazırladığı "Alman ekonomisi zor durumda: Borç freni reformu her derde deva değil" adlı rapora göre, bu yıl için GSYH büyüme tahmini yüzde 1,3'ten 0,1'e çekildi.

Kuruluşlar, ekonominin gelecek yıl için büyüme tahminini de yüzde 1,5'ten 1,4'e düşürdü.

İşsizliğin 2024'te 5,7'den 5,8'e yükseleceği tahmini

İstihdam edilen kişi sayısının bu yıl 45 milyon 933 binden 46 milyon 117 bine çıkacağını öngören kuruluşlar, işsizliğin 2024'te 5,7'den 5,8'e yükseleceği tahmininde bulundu.

İşsizliğin bu yıl ılımlı bir artışla 2,69 milyon kişiye çıkması beklenirken, 2025 için hafif bir düşüş öngörüldü.

Yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 5,9'dan yüzde 2,3'e ineceği, gelecek yıl için ise yüzde 1,8'e düşeceği öngörüsü de paylaşıldı.

Düşünce kuruluşlarının yaptığı ortak açıklamada, ekonomik üretimin şu anda koronavirüs salgını öncesine göre biraz daha yüksek bir seviyede olduğu belirtilerek, "Son zamanlarda iç ve dış ekonomilerde karşıdan esen rüzgarlar arkadan esen rüzgarlardan daha fazla oldu." yorumu yapıldı.

Rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor

Alman ekonomisine ilişkin rapor; Münih merkezli Ifo, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), RWI Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü ve Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW Berlin) tarafından hazırlandı.

Rapor, Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı adına yılda iki kez yayınlanıyor.

Söz konusu rapor, Alman hükümetinin ekonomik tahmini için temel teşkil ediyor, bu da kamu bütçelerinin hazırlanması için zemin oluşturuyor.

Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daralmıştı

Alman ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde ise zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 daralmıştı.

Teknik resesyon tehlikesi var

Ülke ekonomisi, eğer Bundesbank'ın beklediği gibi bu yılın ilk çeyreğinde küçülürse, art arda iki çeyrek daralarak teknik resesyona girecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)