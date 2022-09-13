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    Almanya'nın enflasyonu ağustosta yüzde 8,8'e yükseldi

    Almanya'ya ait ağustos ayı TÜFE verisi yayınlandı. Almanya'da ağustosta TÜFE aylık bazda yüzde 0,4 artarak yıllık bazda yüzde 8,8'e çıktı.
    • 13.09.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 09:49
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    Almanya'nın enflasyonu ağustosta yüzde 8,8'e yükseldi

    Rusya ile Ukrayna'nın arasında yaşanan savaş, enerji ve gıda krizine yol açtı. Bu da Avrupa'nın ekonomisinin en güçlü olduğu ülke olan Almanya'da fiyat artışlarına yol açtı.

    Almanya'da enflasyon aylık yüzde 0,4 artış gösterdi

    Almanya Federal İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre, Almanya'da aylık bazda ise TÜFE öncü veri ve beklentilere paralel olarak yüzde 0,4 artış kaydetti.

    Düzenli olmayan enflasyon verisi ise yıllık bazda yüzde 7,9 olarak açıklandı. Aylık bazda ise bu veri yüzde 0,3'lük artışa işaret etti.

    Almanya

     

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