Alparslan Bayraktar: 72,3 milyon vatandaşın doğalgaza erişimi var

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 60 yeni yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yıl 6 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılmasıyla gaza erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e yükseldiğini belirtti.

"2026 SONUNDA 1.053 YERLEŞİM YERİNDE DOĞALGAZ KULLANILACAK"

Bakan Bayraktar, bu yıl sonunda 96 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılmış olacağına işaret ederek, 2026 sonu itibarıyla 1.053 yerleşim yerinde doğalgaz kullanılacağını kaydetti.

HEDEF, TÜM YERLEŞİM YERLERİNİ DOĞALGAZ İLE BULUŞTURMAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti iktidara geldiğinde tüm yerleşim yerlerini doğalgazla buluşturma hedefini ortaya koyduğunu hatırlatan Bayraktar, "O dönem 5 ilde olan doğalgazı bugün 81 ile yayarak adeta bir sessiz devrim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"KÖYLERDEN DOĞALGAZ TALEPLERİ GELİYOR"

Bayraktar, köylerden de doğalgaz talepleri gelmeye başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bugün itibarıyla oluşturduğumuz doğalgaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72,3 milyon vatandaşımızın doğalgaza erişimi var. Halihazırda yaklaşık 232 bin kilometrelik doğalgaz iletim ve dağıtım ağı bulunuyor.

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