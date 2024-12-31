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Şırnak'ta bulunan Gabar'da günlük petrol üretimi 70 bin varili aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki günlük petrol üretimi hedefinin bu rakamı 100 bin varile çıkarmak olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X sosyal medya hesabından Gabar'daki petrol üretimi ile ilgili açıklama yaptı.

"HEDEF 100 BİN VARİL"

Bayraktar, "Gabar: Enerjide Bağımsızlığın ve Umudun Adı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Gabar'da günlük 70 bin varil üretimi aştıklarını, hedeflerinin, bu rakamı 100 bin varile çıkararak Türkiye'nin gücüne güç katmak olduğunu vurguladı.

"GABAR, YALNIZCA ENERJİ DEĞİL, UMUT ÜRETİYOR"

Gabar'ın yalnızca bir enerji sahası değil, 3 binden fazla çalışanıyla bölgeye hayat veren, ekonomik ve sosyal dönüşümü simgeleyen bir umut hikayesi olduğunu belirten Bayraktar, "Bu keşifler, Türkiye’nin kendi kaynaklarıyla büyüme kararlılığının ve enerjide bağımsız bir geleceğe yürüyüşünün güçlü bir göstergesidir. Gabar, yalnızca enerji değil, umut üretiyor. Enerjisiyle umudu, gücüyle yarını inşa ediyor. Bu tarihi projenin tüm kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum." dedi.