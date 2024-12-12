Alparslan Bayraktar: Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldik

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ulaştırma ve Altyapı ile Sağlık bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümünde, görüşmeler sırasındaki eleştirilerin gerçeklikten uzak değerlendirmeler olduğunu aktardı.

Milletin beklentilerinin ve Türkiye'nin ihtiyaçlarının çok net anlaşılmadığını düşündüklerini ifade eden Bayraktar, "Bu anlamda muhalefet ile aramızda mutabakat içerisinde olmamız gereken, milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olan enerji ve madenler konusunda maalesef derin görüş ayrılıkları var. Muhalefet diyor ki 'Türkiye nükleer yapmasın. Gelişmiş ülkeler nükleere sırt çevirdi.' Biz diyoruz ki Türkiye 2050 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kapasiteye sahip olmalı. Bu sayede 30 milyar metreküp doğalgaz ithalatını önlemeli ve 140 milyon ton karbon emisyonu azaltmalıdır." dedi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 29. Taraflar Konferansı'nda nükleeri 3 katına çıkarma deklarasyonuna imza attığını anımsatan Bayraktar, "Şimdi ya bunlar gelişmiş ülke değil ya da muhalefet nükleer enerji konusunu hiç anlamamış." diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

Bayraktar, yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik olarak şöyle konuştu:

Muhalefet diyor ki yenilenebilir enerji yatırımlarını yapmayalım. Saçma sapan, çöp olacak. Güneş enerjisi yatırımı olmasın, jeotermal olmasın, rüzgar olmasın. Biz diyoruz ki Türkiye tüm yenilenebilir enerjiyle, çevre dostu enerji kaynaklarını azami şekilde ekonomisine katmalı, hem iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlamalı hem de enerjide ithalatını azaltmalı.

"ELEKTRİĞİ MALİYETİNDE VERİN' DERKEN ASLINDA 'ZAM YAPIN' DİYORSUNUZ"

Muhalefetin elektrik ve doğalgazın vatandaşa maliyete verilmesini savunduğunu belirten Bayraktar, "Biz diyoruz ki biz vatandaşımıza maliyetin altında elektrik ve doğalgaz veriyoruz. Bize, 'Elektriği maliyetinde verin' derken aslında 'Vatandaşa desteği kesin, zam yapın' diyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ TERÖRDEN ÇOK ÇEKTİ"

Bayraktar, muhalefetin hükümeti Gabar'da doğayı katletmekle itham ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

Biz görüyoruz ki güzel ülkemiz yıllarca terörden çok çekti. O bölgeyi artık terör belasından kurtardık. Bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretir hale geldik. Bu sayede çoğunluğu Şırnak’a ait olmak üzere o bölgenin 3 binin üzerinde gencine iş imkanı sağladık. Biz aslında bundan rahatsızlığınızı anlıyoruz. Siz aslında çevre görünümü altında Türkiye'nin enerjide bağımsız olmasından rahatsızlık duyuyorsunuz. Bu çocukların gençlerin gözlerindeki umut ışığından rahatsızsınız.

Bayraktar, muhalefeti, muhalefet yapmak adına on binlerce enerji emekçisinin yaptığı çalışmayı hiçe saymamaya, Gabar'ı, Filyos'u, Akkuyu'yu, Bandırma Bor Karbür Tesisi'ni, Tuz Gölü'nü, Silivri'yi, Karadeniz'deki sondaj gemilerini, Somali’deki enerji projelerini görmeye çağırarak, "Bütün bunları siz görmeseniz de milletimiz görüyor. Biz de var gücümüzle milletimiz ve ülkemiz için çalışmaya ediyoruz." dedi.