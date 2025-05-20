Altın fiyatları düşüş patikasında! 20 Mayıs'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

AA & Ensonhaber

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 yükselişle 3 bin 230 dolardan kapanırken yeni işlem gününde düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 3 bin 218 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 218 lira

Çeyrek altın: 6 bin 813 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 758 lira

Tam altın: 27 bin 252 lira

Yarım altın: 13 bin 623 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatları yükselişini sürdürürken güncel durum şöyle:

Dolar: 38,8513 lira

Euro: 43,7808 lira

Sterlin: 52,2720 lira

Dolar endeksi ise yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 100,4 seviyesinde seyrediyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,2 düşüşle 64,9 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL

Borsa İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla dün işlemler gerçekleşmezken, pay piyasasında, 15 Mayıs tarihli işlemlerin takası bugün, cuma günü yapılan işlemlerin takası ise yarın gerçekleşecek.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 9.668,36 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyirle 11.067,00 puanda işlem gördü.