Altın fiyatları geriledi! 12 Mart'ta döviz ve altın fiyatları

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a saldırması, Orta Doğu'nun adeta pimini çekti.

İran’ın, ABD üslerinin bulunduğu Körfez ülkelerine yönelik saldırıları ve küresel petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesi, piyasalarda sarsıntı yarattı.

Petrol fiyatları hızla yükselirken, doların güç kazanması altın üzerinde baskı oluşturdu.

Artan jeopolitik gerilim enerji piyasalarını yukarı çekerken güçlü doların etkisiyle altın fiyatları, beklenen yükselişi gösteremedi.

Altının onsu, doların güçlenmesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişlerden kaynaklı enflasyonist baskılarla yüzde 0,6 azalışla 5 bin 146 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 300 lira

Çeyrek altın: 12 bin 390 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 442 lira

Tam altın: 49 bin 568 lira

Yarım altın: 24 bin 771 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,1237 lira

Euro: 51,1395 lira

Sterlin: 59,0420 lira

BRENT PETROL ARTTI

Söz konusu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 6,1 artışla 97,3 dolardan işlem görüyor.

Dolar/TL, dün günü yatay seyirle 44,0826'dan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 44,1150'den işlem görüyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazanarak 13.200,38 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,24 azalışla 15.460,00 puandan işlem gördü.

GÜNDEM YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, ödemeler dengesi, para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, işsizlik maaşı başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.300 ve 13.400 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

Öte yandan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.