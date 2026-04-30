Merkez Bankası, ParaQR'ın faaliyet iznini iptal etti

Finans kurumlarına denetimler sürüyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme sistemleri ve elektronik para piyasasına yönelik denetim faaliyetleri kapsamında kritik bir karara imza attı.

FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLDİ

ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin daha önce almış olduğu faaliyet izni, Merkez Bankası tarafından resmen iptal edildi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

TCMB tarafından alınan bu karar, Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile kamuoyuna duyuruldu.

İlgili tebliğe göre, şirketin "elektronik para kuruluşu" sıfatıyla yürüttüğü tüm faaliyetlerin yasal dayanağı sonlandırıldı.

FAALİYETLER 27 NİSAN İTİBARIYLA DURDURULDU

Bu gelişmeyle birlikte ParaQR Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 27 Nisan itibariyle sektördeki lisanslı kuruluşlar listesinden çıkarılmış oldu.

YASAL DAYANAK: 6493 SAYILI KANUN

Söz konusu iptal kararının, Türkiye’deki ödeme hizmetlerini düzenleyen temel mevzuat olan 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde alındığı bildirildi.

Mahiyeti gereği finansal sistemin güvenliğini ve istikrarını korumayı amaçlayan kanunun ilgili maddesi uyarınca, şirketin çalışma şartlarının veya yasal yükümlülüklerinin bu karara zemin oluşturduğu kaydedildi.