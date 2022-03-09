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    Altın fiyatları zirveyi zorluyor

    Dünyada ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselirken iç piyasada da fiyatlar çıktığı zirveden inmiyor.
    • AA
    • 09.03.2022 - 13:52
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    Altın fiyatları zirveyi zorluyor

    Altının onsu 2 bin 16 dolarda işler görürken, İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 948 lirada bulunuyor.

    UZMANLAR YASTIK ALTI ALTININ SİSTEME KAZANDIRILMASINI TAKİP EDİYOR

    Uzmanlar dün kapanışı 954 liradan yapan gram altının 948 liradan işlem görmesini "savaşın etkisi" olarak değerlendirirken, hükümetin ilk etapta 25 milyar dolar yastık altı altının sisteme kazandırılmasını hedeflediği sistemin etkileri de takibe aldı.

    Altın fiyatları zirveyi zorluyor #1

    SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Gram altın: 948 lira

    Çeyrek altın: 1.567 lira

    Yarım altın: 3 bin 135 lira

    Tam altın: 6 bin 271 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 387


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