Altın fiyatları zirveyi zorluyor

Dünyada ons fiyatı Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselirken iç piyasada da fiyatlar çıktığı zirveden inmiyor.

Altının onsu 2 bin 16 dolarda işler görürken, İstanbul Kapalıçarşı'da altının gramı 948 lirada bulunuyor.

UZMANLAR YASTIK ALTI ALTININ SİSTEME KAZANDIRILMASINI TAKİP EDİYOR

Uzmanlar dün kapanışı 954 liradan yapan gram altının 948 liradan işlem görmesini "savaşın etkisi" olarak değerlendirirken, hükümetin ilk etapta 25 milyar dolar yastık altı altının sisteme kazandırılmasını hedeflediği sistemin etkileri de takibe aldı.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 948 lira

Çeyrek altın: 1.567 lira

Yarım altın: 3 bin 135 lira

Tam altın: 6 bin 271 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 387