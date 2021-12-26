Altın tespih büyük ilgi çekiyor

Bursa'da bir kuyumcu tarafından el işçiliğiyle 22 ayar altından tespih yapıldı. Antikacıda satışa çıkan altın tespihe ilgi büyük.

Bursa'da el işçiliği ile 22 ayar altından üretilerek, Antikacı Nuri Yıldırım tarafından satışa çıkarılan 28 gram ağırlığındaki tespih, 30 bin liraya alıcısını bekliyor.

TESPİHİN FİYATI ALTININ DEĞERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Yıldırım'a göre altın tespih meraklıları tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları arttıkça tespihin de fiyatı çıkıyor ve iniyor. Bu tespihi alan altından olduğu için zarar etmiyor.

TESPİHİN FİYATI 30 BİN LİRA

Altın tespihi satışa çıkarttığını ifade eden antikacı Nuri Yıldırım, "Bu tespih 22 ayar altından yapılma. Ağırlığı ise 28 gram. Satışa çıkarttım.





MERAKLISI ÇOK

Çok sayıda meraklısı ilgi gösterdi. Çok soran ve incelemek için gelen var. Şu an fiyatı 30 bin lira, altın arttıkça fiyatı değişiyor. Bunu alan hem tespih sahibi olacak, hem de altına yatırım yapmış olacak." dedi.