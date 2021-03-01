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Altın ve petrol fiyatı arttı

Altın ve petrol fiyatı arttı

ABD'de 1 trilyon 900 milyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesi altın ve petrol fiyatını yükseltti.