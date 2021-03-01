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Altın ve petrol fiyatı arttı
ABD'de 1 trilyon 900 milyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesi altın ve petrol fiyatını yükseltti.
- AA & Ensonhaber
- 01.03.2021 - 12:04
ABD'deki destek paketinin ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmesi dışında ayrıca ABD Doları'ndaki zayıflık da altın fiyatlarına destek oldu.
Cuma günü son 8 ayın en düşük seviyelerini test eden spot altın fiyatı bu sabah 1.750 doların üzerine çıktı.
ALTININ GRAM FİYATI 413 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Altının gram fiyatı 413 liradan işlem görürken çeyrek altın 697lira, yarım altın 1.398 lira, Cumhuriyet altını 2.802 lira, Reşat altını 2.834,95 lira, kulplu Reşat altını 2.837,20 lira, 22 ayar altın gramı 404,84 lira, 18 ayar altın gramı 230,800 lira, 14 ayar altın gramı 275,33 lira olarak açıklandı.
BRENT PETROL 66 DOLAR
Küresel piyasaların öncü göstergelerinden olan Brent petrol ise 1 doların üzerinde artışla 66 dolara yaklaştı.