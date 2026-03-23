Altın yeni haftaya düşüşle başladı

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yaptığı saldırının yarattığı jeopolitik gerginlik doların değerini artırınca ons altın değer kaybetti.

Yaşanan gelişmelerin petrol fiyatları ile birlikte küresel enflasyonu artırması olasılığı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi olasılığını gölgeliyor.

Bu şartlarda ons altın, Ramazan Bayramı'nın ardından başlayan ilk iş gününde 4 bin 320 doları görürken, gram altın iç piyasada günün ilk açılışında 6 bin 165 liraya geriledi.

GRAM ALTIN GÜNE BAŞLARKEN DÜŞÜŞÜNÜ DERİNLEŞTİRDİ

Grama altın sabah saat 10.88'de ise 5 bin 887 liraya düştü.

Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin ortadan kalkması, doların güçlenmesi ve yükselen tahvil faizleri altının ons fiyatındaki baskıyı artırdı.

Geçen haftayı yüzde 10,4 değer kaybıyla 4 bin 494 dolardan tamamlayan altının onsu, yeni haftaya da satıcılı başladı. Ons altın yeni işlem gününde yüzde 3,2 azalışla 4 bin 320 dolara inerek yılbaşından bu yana elde ettiği getiriyi neredeyse sıfırladı.

Ons altın da 4 bin 128 liraya geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 887 lira

Çeyrek altın:10 bin 9 lira

Cumhuriyet altını: 40 bin 850 lira

Tam altın: 41 bin 803 lira

Yarım altın: 20 bin 61 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,3303 lira

Euro: 51,2510 lira

Sterlin: 59,6823 lira

BAKIR ÜÇ AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Orta Doğu savaşı finans piyasalarında risk iştahını azaltırken ve küresel enflasyon ve büyüme endişelerini artırırken, bakır fiyatları üç aydan fazla bir süredir en düşük seviyesine geriledi.

Kırmızı metal, geçen hafta Nisan 2025'ten bu yana en sert düşüş olan yüzde 6,7'lik düşüşün ardından Londra Metal Borsası'nda yüzde 1,8'e kadar geriledi.

GOLDMAN SACHS PETROL TAHMİNLERİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs Group Inc. Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol akışındaki uzun süreli aksaklık nedeniyle 2026 yılı için petrol fiyatı tahminlerini yükseltti ve bunu küresel ham petrol piyasaları için şimdiye kadarki en büyük arz şoku olarak nitelendirdi.

Analistler Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu bir uzman, yayınladıkları bir notta, Brent petrolünün 2026 yılında varil başına ortalama 85 dolar olmasının beklendiğini, bu rakamın daha önceki 77 dolarlık tahminden daha yüksek olduğunu belirtti. Aynı analistler, Batı Teksas Ham Petrolü (WTI) için tüm yıl beklentisinin de 72 dolardan 79 dolara yükseltildiğini söyledi.

Brent petrolün varili bugün 0,29 düşüşle 111,86 dolarda.

BITCOIN

kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,58 düşüşle 68 bin 753,1 dolarda.

GÜMÜŞ

Gram gümüş, yüzde 3,77 düşüşle 92,96 lirada. Gümüşün onsu ise yüzde 5,34 düşüşle 92,96 dolarda.

BORSA

Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle yarım gün işleme açık olan yurt içi piyasalar satıcılı seyretti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı.