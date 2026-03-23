Orkun Kökçü'ye 2 dev talip birden

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, yakaladığı performansla birlikte iştah kabartmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, sezon başında 30 milyon euroya Benfica'dan transfer ederken 25 yaşındaki oyuncu Inter, Liverpool ve Newcastle United gibi takımların ilgisini geri çevirmişti.

Beşiktaş'ın kaptanına olan ilgi sezonun son bölümüne yaklaşılmasıyla birlikte yeniden artmış durumda.

LIVERPOOL VE INTER İLGİLENİYOR

Milli futbolcuya Feyenoord'dan eski teknik direktörü Arne Slot'un ilgisi bitmiyor.

Yazın da Liverpool'dan gelen teklife olumsuz yaklaşan Orkun'a ayrıca Serie A ekibi Inter de göz dikmiş durumda.

Bu iki takımın yazdan bu yana olan isteği aynı şekilde sürse de deneyimli oyuncunun bir yere gitmeye niyeti yok.

BEŞİKTAŞ DA ORKUN DA İSTEMİYOR

Beşiktaş yönetimi de Orkun Kökçü için kapıları kapatmış durumda.

Yıldız isimle ilgili son günlerde çok önemli kulüplerin adı transfer için geçse de başarılı futbolcunun ve siyah-beyazlı kulübün odağı farklı.

Orkun'un şu an için Beşiktaş'a dair tek hayali "Çocukluk aşkım" dediği siyah-beyazlı forma altında şampiyonluk yaşamak.

Yönetim ve teknik ekip de yeni sezon için kurulacak takımı kaptan Orkun Kökçü çevresinde şekillendirecek.

TAKIM ORKUN ÜZERİNE KURULACAK

Tamamen sahaya odaklanan tecrübeli futbolcu, hem Beşiktaş ile sezonun kalanını iyi geçirmek hem de A Milli Takım'la Dünya Kupası hayaline ulaşmaktan başka bir şey düşünmüyor.

HOLLANDA'DA SEZONUN OYUNCUSU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Feyenoord'la 2022/23 sezonunda teknik direktör Arne Slot yönetiminde şampiyonluk yaşayan Orkun Kökçü, aynı zamanda Hollanda'da sezonun oyuncusu ödülünü almıştı.

Haarlem doğumlu olan Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda forması giyerken A Milli Takım düzeyinde Türkiye'yi tercih etti.

Ay-Yıldızlı ekipte 46 kez görev alan 25 yaşındaki oyuncu 3 gol kaydetti.

AVRUPA'NIN EN ÜRETKEN İSİMLERİNDEN

Öte yandan son olarak Kasımpaşa maçında 1 gol, 1 asistle oynayan yıldız oyuncu Süper Lig’de forma giydiği son 9 maçta 11 gol katkısı sağladı.

Bu sezon Süper Lig’de 6 gol, 6 asistle 12 gole direkt katkı veren milli oyuncu Avrupa’nın en üretken oyuncularından biri durumunda.

Avrupa’nın beş büyük ligi ve Süper Lig dikkate alındığında en üretken yedinci oyuncusu olan milli futbolcu, orta saha oyuncuları arasında ikinci sırada.