Manken Tülin Şahin ameliyat oldu: Erken teşhis hayat kurtarır

Podyumların yaşlanmaz güzellerinden Tülin Şahin'den geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti.

Meme kanseri konusunda küresel çapta farkındalık sembolü haline gelen ‘Pembe Kurdele’ (Pink Ribbon) hareketinin öncülerinden Şahin'in göğsünde, kanser riski taşıyan bir tümör tespit edilmişti. Şahin, önceki gün ameliyat masasına yattı.

"İYİYİM"

Hasta yatağından bir fotoğraf paylaşan Şahin “Ameliyat oldum. İyiyim, çok şükür. Şimdi patoloji sonuçlarını bekliyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Şahin, geçtiğimiz günlerde "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım. Yapılan kontroller sonucunda göğsümde şüpheli bir kitle tespit edildi ve doktorlarım bir operasyon önerdi. Yakında bir ameliyat geçireceğim." demişti.