Katar'da düşen uçakta şehit olanlar için cenaze namazı kılındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün herkesi üzen haberi duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da görev yapan askeri helikopterin düştüğünü açıkladı.

MSB, Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Şehitlerimiz için Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde cenaze namazı kılındı.

KATAR EMİRİ DE KATILDI

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, devlet yetkilileri ve Türkiye’nin Doha Büyükelçisiyle birlikte, görevleri sırasında Katar kara sularında düşen askeri helikopterde şehit olan Katarlı ve Türk askeri personeller için Doha’daki İmam Muhammed bin Abdülvahhab Camii’nde kılınan cenaze namazına katıldı.

ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, kazada can veren şehitlerimizin isimlerini paylaştı

Açıklamaya göre kazada şehit olan isimler şu şekilde:

- Hv.Svn.Bnb. Sinan Taştekin

-Süleyman Cemre Kahraman

-İsmail Enes Can