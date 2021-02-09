Altın’da Devrim! Bitexen Ve Ponte Global İş Birliği

Fiziki altına dayalı dijital altın GOLDp artık Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen’de listeleniyor.

Sektöründe küresel bir oyuncu olmayı hedefleyen, yüzden fazla dijital varlığın listelendiği ve Türkiye’nin en geniş ürün yelpazesine sahip Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, Türkiye’de ilk olan bir teknolojiyi kullanıcılarına sunuyor.

PONTE GLOBAL İLE BİTEXEN İŞ BİRLİĞİ

Ponte Global ile Bitexen Teknoloji A.Ş. arasında imzalanan iş birliği neticesinde, fiziki altına dayalı dijital altın GOLDp artık Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen’de listeleniyor.

Yeni nesil teknolojiler ve dijital dönüşümle yıldızı parlayan fintek sektörü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de daha fazla konuşuluyor. Bu kulvarda İTÜ ARI Teknokent’te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş., önemli yazılım ürünlerinden biri olan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen kullanıcılarına Ponte Global ile altın piyasasını değiştirecek yeni bir teknoloji sağlamak üzere bir iş birliğine gitti.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

PonteGold (GOLDp) Token üretim süreci teknolojik partneri olan Bitexen Teknoloji A.Ş, bu yeni teknoloji ile günümüz altın piyasalarında karşılaşılan istikrar, likidite ve saklama sorunlarına bir çözüm olarak altın yatırımcılarına Türkiye’de ilk olan bir teknoloji sağlamış olacak.

Ethereum blokzinciri üzerinde akıllı kontratlar ile oluşturulan GOLDp; 1 gram altının yüz parçaya bölünmesi ile oluşan parçalara eşit. Böylece, 100 GOLDp sahibi bir yatırımcı 1 gram altına denk gelen dijital varlığa sahip olmuş̧ olacak. Oluşturulan dijital varlığın karşılığı altınlar, Golden Global Bank aracılığıyla teminat altına alınacak olup Golden Global Bankası Loco London muhabir banka hesaplarında veya Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’na ait kasada fiziksel olarak tutulacaktır.

Toplamda 102 dijital varlık ve 5151 işlem çifti ile kullanıcılarına hizmet veren Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen, hayata geçirilen bu iş birliği kapsamında yatırım ve alım satımı yapmak isteyen kullanıcılarına anında ve kolaylıkla 7/24 altın alabilme, satabilme ve saklayabilme olanağı sağlayacak. Bitexen Teknoloji A.Ş., bu anlaşma ile dijital varlık skalasına yeni bir boyut kazandırmış oldu.

Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında

2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye’de fintek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli Coin’i olan EXEN Coin’i sektöre sunan şirket, Türkiye’nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Ponte Global Hakkında

2016 yılında kıymetli madenler ticareti üzerine tecrübeli kadrosu ile faaliyet göstermeye başlamış̧ ve küresel altın piyasasının oyuncuları arasında kısa sürede yerini almıştır. Finansal piyasaların mobil dönüşüme öncülük etme vizyonu ile hareket eden Ponte, dijitalleşme üzerine yatırımlarını gerçekleştirmek için 2020 yılında öz sermayesini %500 oranında artırarak altyapı hazırlığını tamamlamıştır. Ponte, isminin anlamından hareketle, küresel emtia piyasasını teknoloji ile buluşturan bir ‘köprü̈’ olarak altın dayanaklı dijital varlık GOLDp/Ponte Gold’u yatırımcılarla buluşturmuştur.