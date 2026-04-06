Altından mamul mücevherat ihracat birincisi: Ahlatcı Kuyumculuk

Ahlatcı Kuyumculuk, 59. IJS Istanbul Jewelry Show'a 10. kez katılarak Türkiye’de bir ilk olan yenilikçi takı koleksiyonlarını sergiledi ve hem yerli hem de uluslararası ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Bu güçlü yapı içinde öne çıkan Ahlatcı Holding’in bağlı kuruluşlarından biri olan ve her yıl ihracatta şampiyonluk elde eden Ahlatcı Kuyumculuk, bu yıl da fuardaki yerini aldı.

“ALTINDAN MAMUL MÜCEVHERAT İHRACATI” KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Tasarım gücü ve üretim kapasitesiyle dikkat çeken şirket, sektörde 43 yıllık deneyimiyle gerçekleştirdiği ihracat başarısı, Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından düzenlenen törende “Altından Mamul Mücevherat İhracatı” kategorisinde birincilik ödülüyle taçlandırıldı. Ahlatcı Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödülünü, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu elinden aldı.

1-4 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen organizasyona 15 farklı ülkeden 1.300’ün üzerinde firma katıldı. Ahlatcı Kuyumculuk, fuara 10. kez katılım sağlayarak ve Türkiye’de bir ilk olan yenilikçi takı serisi ve koleksiyonlarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.

14 AYAR ÇORUM SAAT KULESİ

Ahlatcı Kuyumculuk tarafından başlatılan her sene “Geçmişten Geleceğe Değerlerimiz - Simge Eserler” serisinin bu yılki teması “Zamana Altın Değerinde İz Bırakan Zamansızlık: Çorum Saat Kulesi” oldu. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale Zafer Anıtı, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinde kullandığı Şahi Topu’nun 14 ayar altından kaideleri yapılarak fuar sırasında sergilenmişti.

Bu yıl da 80 cm yüksekliğinde ve 20 cm genişliğindeki Çorum Saat Kulesi kaidesi 6,3 kilogram 14 ayar altın kullanılarak el işçiliğiyle 26 günde yapıldı. Hem kültürel anlamı hem de teknik detaylarıyla öne çıkan eser, Ahlatcı Kuyumculuk’un geçmişten bugüne uzanan mirasını modern tasarım diliyle yorumlama ustalığını bir kez daha gösterdi.

ALTIN GÜVENLİ LİMANI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, fuara ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Altın, küresel piyasalarda dalgalanmaların arttığı dönemlerde yatırımcıların güvenli limanı olmayı sürdürüyor. Dalgalı seyir yatırımcıları daha temkinli davranmaya yönlendirirken, altın her zaman olduğu gibi değerini koruyor ve güven veriyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler talebi yükseltiyor, bu yükseliş fiyatları destekliyor ve ticaretin yönünü yeniden şekillendiriyor. Türkiye ise bu süreçte güçlü finansal altyapısıyla öne çıkıyor, gelişmiş piyasalarıyla bölgesel altın ticaretinde stratejik bir merkez haline geliyor. İstanbul’un rafineri kapasitesi ve ihracat gücü, ülkeyi yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de önemli bir oyuncu konumuna taşıyor.

Altın, bir yandan yatırımcıya güven sağlıyor, diğer yandan Türkiye’nin ekonomik vizyonunu destekliyor. Bu bağlamda Ahlatcı Kuyumculuk’un Çorum Saat Kulesi’ni altınla yeniden yorumlaması, hem kültürel mirası yaşatıyor hem de altının sembolik değerini modern vitrine taşıyor. Böylece altın, hem ekonomide hem de sanatta köprü kuruyor; geçmişi geleceğe bağlıyor.