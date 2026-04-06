Garanti BBVA Emeklilik’ten Prim İadeli Hayat Sigortası’na özel fırsatlar

Garanti BBVA Mobil’den Prim İadeli Hayat Sigortası’nı başlatan müşterilerine 1.500 TL’den 5 bin TL’ye kadar Bonus kampanyası kapsamında, yeni yılda da avantajlı bir birikim fırsatı sağlanıyor.

Garanti BBVA Emeklilik, özellikle hayatın risklerine karşı finansal güvence sağlarken birikimlerini artırmayı hedefleyen müşterilerine ek avantajlar sunmaya devam ediyor. Yeni sunulan fırsatla birlikte, Garanti BBVA Mobil üzerinden Prim İadeli Hayat Sigortası poliçesi başlatanlar için, 1.500 TL’den 5 bin TL’ye kadar Bonus kazanma olanağı sağlıyor.

30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında; Garanti BBVA Mobil’den Prim İadeli Hayat Sigortası başlatan ve ödeme aracını Garanti BBVA Bireysel Bonus kredi kartı olarak belirleyen müşteriler, poliçe tutarına ve müşteri segmentine göre değişen Bonus miktarından faydalanabilecek.

KAMPANYANIN ÖZELLİKLERİ

Kampanya kapsamında:

• Tüm müşteriler 1.500 TL,

• Aylık prim ödemesi 150 $ – 249 $ arasında olan Benim Bankacım veya Özel Bankacılık müşterileri 3 bin TL,

• Aylık prim ödemesi 250 $ ve üzeri olan Benim Bankacım veya Özel Bankacılık müşterileri ise 5 bin TL Bonus kazanacak.

HIZLI, KOLAY VE AVANTAJLI

Prim İadeli Hayat Sigortası ile seçilen pakete göre aylık minimum 50 USD’den başlayan ödemelerle birikim yapmak mümkün. Bu ürün poliçe süresi boyunca vefat teminatı ile finansal güvence sağlarken; sigorta süresi sonunda yaşam teminatı ile ödenen primlerin Amerikan dolarına endeksli olarak geri alınabilmesi özelliğiyle dikkat çekiyor. Geleceğe yatırım imkanı sunarken aylık ortalama yüzde 27 vergi avantajı ile de bugünden fayda sağlıyor.

Garanti BBVA Emeklilik, kampanyayla birlikte dijital kanallardan yapılan sigorta işlemlerini teşvik etmeyi ve müşterilerine daha hızlı, kolay, avantajlı bir deneyim sunmayı hedefliyor.