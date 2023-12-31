Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı! Yükselmenin bir nedeni de Hint düğünleri Altının ons fiyatı, 2062,74 dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Yurt içinde ise gram altın yılın son gününde 1.954 lira oldu.

AA

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin güvercin beklentiler, jeopolitik riskler ve dolar endeksinin gerilemesiyle 3 yılın ardından yükseldi.

Merkez bankalarının güvercin para politikalarına 2024'de başlayabileceğine dair beklentiler artarken, küresel piyasalarda özellikle Fed'in gelecek yıl faiz indirimleri için harekete geçebileceğinin işaretini vermesi ve açıklanan verilerin ekonomide "yumuşak iniş" umutlarını desteklemesi öne çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in en son faiz kararı toplantısında yaptığı açıklamada sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirtti.

İsrail-Filistin çatışması

Diğer taraftan İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişesi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Hindistan'daki düğün sezonu altına talebi artırdı

Talebin artmasında, Hindistan'da düğün sezonu, Batı dünyasında Noel dönemi ve Çin'de yeni yılın gelmesi de etkili oldu.

Yıl içinde 2145,12 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı bu yıl yüzde üzerinde yüzde 13,11 artarak 2062,74 dolar oldu ve tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi. Altın böylece 3 yılın ardından yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Analistler, Çin tarafında Tayvan'la ilgili soru işaretlerinin devam etmesinin de altının güvenli liman özelliğini öne çıkardığını söyledi.

Asya merkez bankalarının para birimlerini koruyan önlemler alması

Yıl içinde Asya merkez bankalarının para birimlerini koruma amaçlı önlemler alması da altını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Küresel ekonominin 2023'te yavaşlayacağına dair endişeler

Küresel ekonominin 2023'te yavaşlayacağına dair endişeler de altını destekledi. Küresel çaptaki resesyon riski ve para politikalarının seyrine ilişkin endişeler ve belirsizlikler de altının ons fiyatını yukarı yönlü etkiledi.

Çin Merkez Bankası altın rezervlerini artırmaya devam etti

Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerini artırmaya devam ettiğine yönelik haberler altının yüksek performansına katkıda bulunurken, SVB ve Signature Bank'ın iflasının ardından da yatırımcılar güvenli liman altına yöneldi.



Altının onsu en son 2020'de yükselmişti

En son 2020 yılını yüzde 25,2 yükselişle tamamlayan altının ons fiyatı 2021'i yüzde 3,8, 2022'yi yüzde 0,3 düşüşle tamamlamıştı.

2021 ve 2022'de gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen para politikaları altının ons fiyatını baskılamıştı.

2021 yılında ayrıca Fed Başkanlığına Jerome Powell'ın tekrar aday gösterilmesi sonrası azalan belirsizlikler ile yatırımcıların güvenli limanlardan ayrılmaya eğilim göstermesi de altını olumsuz etkileyen başka bir faktör oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)