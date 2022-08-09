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    Altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor

    Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.031 lira seviyesinde işlem görüyor
    • 09.08.2022 - 10:58
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    Altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor

    Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 1.032,2 liradan tamamlamıştı.

    Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.031 liradan işlem görüyor.

    Çeyrek altın 1.702 lira

    Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.702 lira, Cumhuriyet altını da 6.938 liradan satılıyor. Kapalıçarşı serbest piyasada tam altın 6 bin 811 lirayken yarım altın ise 3 bin 405 liradan işlem görüyor.

    Ons altın 1.784,4 dolar

    Dün yüzde 0,8 artışla günü 1.789,1 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.784,4 dolardan işlem görüyor.

    Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesi, büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin artan belirsizlikler ile yatırımcıların temkinli davrandığını söyledi.

    Altının gram fiyatı 1.031 lira seviyesinden işlem görüyor #1

    Altında destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.800 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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