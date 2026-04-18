Perakende sektöründe dev devir: Carrefoursa’nın çoğunluk hissesi Yeni Mağazacılık'a geçti

17 Nisan 2026’da imzalanan anlaşmaya göre, Sabancı Holding’in yüzde 57,12’lik ve Carrefour Grubu’na bağlı Carrefour Nederland BV’nin yüzde 32,16’lık hisseleri devredilecek. Böylece Carrefoursa’nın toplam yüzde 89,28’lik bölümü Yeni Mağazacılık AŞ’nin kontrolüne geçecek.

DEĞERLEME 325 MİLYON DOLAR

Anlaşma kapsamında şirketin değeri 325 milyon dolar olarak belirlenirken, nihai hisse bedeli kapanış tarihindeki net borç ve işletme sermayesi düzeltmeleriyle netleşecek. Devir süreci, Rekabet Kurulu onayı başta olmak üzere gerekli tüm şartların tamamlanmasının ardından sonuçlanacak.

A101 VE CARREFOURSA AYRI YAPILARLA DEVAM EDECEK

Yeni Mağazacılık AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, söz konusu satın almanın uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir adımı olduğunu belirtti. Bostan, A101 ve Carrefoursa’nın farklı yönetim yapılarıyla, kendi marka kimliklerini koruyarak faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME HEDEFLENİYOR"

Bostan, güçlü mağaza ağı ve operasyonel deneyimin birleşmesiyle sektörde önemli bir sinerji oluşacağını vurgulayarak, “Hedefimiz daha geniş kitlelere ulaşan, çeşitlenmiş ve sürdürülebilir bir perakende yapısı kurmak” dedi.

SABANCI'DAN STRATEJİK ÇIKIŞ

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün ise bu satışın, grubun dinamik portföy yönetimi anlayışının bir parçası olduğunu belirtti. Eyigün, gelecekte daha yüksek değer potansiyeli sunan alanlara odaklanacaklarını ifade etti.

"BAYRAK DAHA İLERİ TAŞINACAK"

Eyigün, yaklaşık 30 yıllık Carrefour ortaklığıyla büyüyen Carrefoursa’nın Türkiye’de organize gıda perakendesine öncülük ettiğini hatırlatarak, “Bu güçlü mirasın yeni dönemde daha da ileri taşınacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu devir işlemiyle birlikte Türkiye perakende sektöründe rekabetin yeni bir boyut kazanması beklenirken, Carrefoursa’nın yeni yönetimle nasıl bir büyüme stratejisi izleyeceği merak konusu oldu.