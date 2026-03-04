Altının gramı 7 bin 284 liradan işlem görüyor

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını artırması ve yükselen jeopolitik belirsizlik, güvenli liman talebini destekledi.

Dün dikkat çeken bir düşüş yaşayan altında dalgalı seyir devam ediyor.

GRAM ALTIN 7 BİN 284 TL SEVİYESİNDE

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7 bin 201,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 7 bin 284 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 5 BİN 138 DOLAR

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 250 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 460 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,8 üstünde 5 bin 138 dolardan işlem görüyor.