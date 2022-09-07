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- Altının spot piyasadaki ons fiyatı geriledi
Altının spot piyasadaki ons fiyatı geriledi
Dün altın altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,52 gerileyerek 1.695,34 dolar seviyesinde işlem gördü. İç piyasada Kapalıçarşı'da gram altın ise 994,2901 lira oldu.
- 07.09.2022 - 09:07
- Güncelleme : 07.09.2022 - 09:18
Altın, Reuters'in haberine göre, dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ve dolar ile Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından düşüşe geçti.
Ons altın ise yüzde -0,52 düşüş ile 1.695,34 liradan işlem görüyor
İç piyasada Kapalıçarşı'da gram altın 994.2901 lira oldu.
7 Eylül 2022 Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları
Gram altın
Alış: 985,8387 lira
Satış: 994,2901 lira
Çeyrek altın
Alış: 1.610,1681 lira
Satış: 1.643,0286 lira
Cumhuriyet altını
Alış: 6 bin 633,0473 lira
Satış: 6 bin 700,0478 lira
Yarım altın
Alış: 3 bin 223,6402 lira
Satış: 3 bin 289,4287 lira
Tam altın
Alış: 6 bin 521,926 lira
Satış: 6 bin 578,7131 lira