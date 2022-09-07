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    Altının spot piyasadaki ons fiyatı geriledi

    Dün altın altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,52 gerileyerek 1.695,34 dolar seviyesinde işlem gördü. İç piyasada Kapalıçarşı'da gram altın ise 994,2901 lira oldu.
    • 07.09.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:18
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    Altının spot piyasadaki ons fiyatı geriledi

    Altın, Reuters'in haberine göre, dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ve dolar ile Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından düşüşe geçti.

    Ons altın ise yüzde -0,52 düşüş ile 1.695,34 liradan işlem görüyor

    İç piyasada Kapalıçarşı'da gram altın 994.2901 lira oldu.

    7 Eylül 2022 Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları

    Gram altın

    Alış: 985,8387 lira

    Satış: 994,2901 lira

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı geriledi #1

    Çeyrek altın

    Alış: 1.610,1681 lira

    Satış: 1.643,0286 lira

    Cumhuriyet altını

    Alış: 6 bin 633,0473 lira

    Satış: 6 bin 700,0478 lira

    Yarım altın

    Alış: 3 bin 223,6402 lira

    Satış: 3 bin 289,4287 lira

    Tam altın

    Alış: 6 bin 521,926 lira

    Satış: 6 bin 578,7131 lira


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