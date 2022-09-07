Altının spot piyasadaki ons fiyatı geriledi

Dün altın altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,52 gerileyerek 1.695,34 dolar seviyesinde işlem gördü. İç piyasada Kapalıçarşı'da gram altın ise 994,2901 lira oldu.

Altın, Reuters'in haberine göre, dün ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentisiyle ve dolar ile Hazine tahvil getirilerini yükseltmesinin ardından düşüşe geçti.

Ons altın ise yüzde -0,52 düşüş ile 1.695,34 liradan işlem görüyor

İç piyasada Kapalıçarşı'da gram altın 994.2901 lira oldu.

7 Eylül 2022 Kapalıçarşı altın alış-satış fiyatları

Gram altın

Alış: 985,8387 lira

Satış: 994,2901 lira

Çeyrek altın

Alış: 1.610,1681 lira

Satış: 1.643,0286 lira

Cumhuriyet altını

Alış: 6 bin 633,0473 lira

Satış: 6 bin 700,0478 lira

Yarım altın

Alış: 3 bin 223,6402 lira

Satış: 3 bin 289,4287 lira

Tam altın

Alış: 6 bin 521,926 lira

Satış: 6 bin 578,7131 lira