Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, ilk ücretsiz seferini yaptı Dün açılışı yapılan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Treni, bu sabah ilk ücretsiz seferini gerçekleştirdi. 1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girenler, yoğunluk oluşturdu.

DHA

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattı, dün hizmete açıldı…

Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara-Sivas arasındaki 12 saat olan trenle seyahat süresi de 2 saate indi.

İlk ücretsiz sefer

Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşüren trene binmek için sabah saatlerinde vatandaşlar bilet gişelerine koştu.

1 ay boyunca ücretsiz olacak seferler için bilet kuyruğuna girenler, yoğunluk oluşturdu.

Ve bu sabah ilk ücretsiz sefer gerçekleştirildi.

Trene binenler memnun

Yozgat, Kırıkkale ve Ankara'ya gitmek isteyenler, saat 08.00'de hareket edecek trene bindi.

YHT'nin bölge için önemli bir yatırım olduğunu belirten yolcu Abdullah Koçak, “Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu 20 yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisini kutluyorum. Anadolu'ya da bu hizmetlerden dolayı çok yatırım geleceğini düşünüyorum.” dedi.

"Bu Sivas için büyük bir nimet"

Ankara'ya giden Bahattin Danış ise “Sivas olarak yıllarca bunu bekledik. Çok mutluyuz. Bu zamana nasip oldu. Allah, devletimize zeval vermesin. Bu Sivas için büyük bir nimet.” diye konuştu.

Ankara'ya 1 günlüğüne gezmek için gittiğini söyleyen Saliha Kaya da “Biz de bugün deneyeceğiz. Gün içerisinde geri dönüş yapacağız. Seferlerin ücretsiz olması da güzel bir şey.” dedi.

8 istasyon bulunuyor

Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunuyor.

Proje kapsamında toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgu yapıldı.

Toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel, toplam uzunluğu 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa edildi.

Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak

Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1,4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkanına kavuşacağı gibi bu hattın, kara yolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak.

Günlük 3 sefer

Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.

Şu anda günlük 3 sefer olarak Ankara-Sivas arasında planlandı.

Ancak yolcu talebine göre de bu yeniden değerlendirilebilir.