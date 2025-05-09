Anneler Günü'nde internetten en fazla tercih edilen hediyeler

AA

Anneler Günü'nde tükecilerin alışverişinin arttırdığı bir dönem.

Bu dönelde esnaf ve e-ticaret siteleri normalin iki katına varan hareketlilik yaşıyor.

Sektör temsilcileri, sepet ortalamalarının Anneler Günü döneminde bir önceki haftaya kıyasla en az 2 kat artış gösterdiğini belirtiyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, tüketicilerin günlük ihtiyaçlarının yanı sıra özel günlerde yaptığı alışverişlerde de artık e-ticaret sitelerini tercih ettiğini belirterek, "Anneler Günü için yapılan internet alışverişlerinde genellikle kuyumculuk sektörü öne çıkıyor. Ayrıca kişisel bakım ve aksesuar kategorisindeki ürünler ile küçük ev aletleri satışlarında da ciddi artış yaşanıyor. Çevrim içi çiçek ve çikolata siparişlerinde de yoğun talep bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ANNELER GÜNÜ'NDE 10 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE İŞLEM HACMİ BEKLİYORUZ"

Çevikoğlu, artan taleple birlikte, e-ticaret platformlarında sunulan ürün çeşitliliğinin önemli ölçüde genişlediğini kaydederek, "Anneler Günü, yılbaşından sonra Türkiye'de en çok hediyelik ürün alışverişi yapılan ikinci gün. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar gününde kutlanan Anneler Günü'ne yönelik etkili kampanyalarla e-ticaret sitelerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşanıyor. Anneler Günü'nde 10 milyar liranın üzerinde işlem hacmi bekliyoruz." diye konuştu.

ANNELERE EN FAZLA ALINAN HEDİYELER

-Kuyumculuk ürünleri (takı ve aksesuarlar)

-Kişisel bakım ve aksesuar (parfüm)

-Küçük ev aletleri (mutfak eşyaları)

-Çiçek

-Çikolata