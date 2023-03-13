Antakya künefesine AB tescili geldi Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 11 ilin içindeki Antakya'dan sosyoekonomik anlamda moral verecek güzel bir haber geldi.

Hatay'ın Antakya ilçesi, Türkiye'nin tarihi hafızası açısından çok önemli.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremin tahrip ettiği ilçedeki tarihi binaların aldığı hasar, bu nedenle ayrı bir üzüntü kaynağı olmuştu.

Türkiye'den tescilli ürün sayısı 9'a çıktı

Avrupa Birliği (AB), Antakya künefesini tescilli coğrafi işaret olarak kabul ederek koruma altına aldı.

Karar, AB Resmi Gazetesi'nde yer aldı

Antakya künefesinin coğrafi işaret tesciline ilişkin karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandı.

Taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altında

Böylece Antakya künefesi, taklit ve çağrıştırmaya karşı AB tarafından koruma altına alındı. Bu ürün, tescil belgesinde ve ürün şartnamelerinde yer alan tekniklerle ilgili bölgelerde üretilebilecek.

AB'nin coğrafi işaret listesindeki Türk markaları

Son kararlarla birlikte AB'nin coğrafi işaret listesinde Türkiye'den "Antakya künefesi", "Antep baklavası/Gaziantep baklavası", "Aydın inciri", "Bayramiç beyazı", "Malatya kayısısı", "Aydın kestanesi", "Taşköprü sarımsağı", "Milas zeytinyağı" ve "Giresun tombul fındığı" olmak üzere 9 ürün bulunuyor.