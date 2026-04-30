Antalya Diplomasi Forumu'na dünya çapında yoğun katılım

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), 17-19 Nisan 2026 tarihleri arasında 150’den fazla ülkeden ve 66 uluslararası kuruluştan toplam 6 bin 400 katılımcının iştirakiyle NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen forum; 23 devlet ve hükümet başkanı, 13 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, çok sayıda meclis başkanı, 50 bakan ve 87 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisini Antalya’da bir araya getirdi.

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla gerçekleştirilen forum, küresel ölçekte diplomasi, güvenlik ve iş birliği başlıklarının ele alındığı önemli bir platform olurken, organizasyona ev sahipliği yapan NEST Kongre ve Fuar Merkezi de sahip olduğu kapasite ve teknolojik altyapıyla uluslararası ölçekteki konumunu bir kez daha ortaya koydu.



NEST, KÜRESEL ORGANİZASYONLARIN GÜÇLÜ MERKEZİ OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

Antalya Belek’te konumlanan NEST Kongre ve Fuar Merkezi, yüksek katılımlı uluslararası organizasyonları aynı anda gerçekleştirebilen altyapısı, geniş ve esnek kullanım alanlarıyla öne çıkıyor.

Bölgedeki konaklama kapasitesiyle entegre yapısı sayesinde yalnızca büyük ölçekli etkinliklere ev sahipliği yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Antalya turizmine ve bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

SIRADA UZAY VE İKLİM ZİRVELERİ VAR

Antalya Diplomasi Forumu’nun ardından NEST Kongre ve Fuar Merkezi, 2026 yılı boyunca uluslararası ölçekte ses getirecek yeni organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

05-09 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), yaklaşık 15 bin katılımcıyı Antalya’da buluşturacak. Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı bu prestijli organizasyon, uzay ve teknoloji alanında dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

09-20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 İklim Konferansı kapsamında ise yaklaşık 80 bin katılımcı ve çok sayıda dünya liderinin yer alacağı zirvenin önemli bazı oturumları NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenmesi beklenmektedir.

ANTALYA’NIN KÜRESEL KONUMU GÜÇLENİYOR

Gerçekleşen ve planlanan bu büyük ölçekli organizasyonlar, Antalya’nın uluslararası kongre ve toplantı turizmindeki konumunu daha da güçlendirirken, bölge ekonomisine sağladığı yüksek katma değerle dikkat çekiyor. NEST Kongre ve Fuar Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı etkinlikler, Türkiye’nin küresel organizasyon pazarındaki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.

Antalya Diplomasi Forumu ile bir kez daha ortaya konan bu güçlü organizasyon kapasitesi, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek uluslararası etkinliklerle daha da pekişecektir.