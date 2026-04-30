Mehmet Şimşek: Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor

Turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar oldu.

Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 9 milyar 694 milyon 574 bin dolar, transfer yolculardan elde edilen turizm geliri ise 201 milyon 883 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ziyaretçilerin turizm gelirinin yüzde 25,6'sını, ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

"TURİZM GELİRLERİ ARTTI"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bir de grafik paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor.

Martta turizm gelirleri yıllık yüzde 1,3 arttı. Böylece ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm geliri 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 64,1 milyon kişiye ulaştı.

Küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin önemi daha da öne çıkıyor.

"JEOPOLİTİK RİSKLERİ AZALTMAK İÇİN HIZLI TEDBİRLER ALDIK"

Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkânı sağladık.

Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz."