Apple 6 yılda yaklaşık 100 şirketi bünyesine kattı

Son 6 yılda her 3-4 haftada bir şirket aldığı açıklanan Apple, koronavirüs sürecinde marka değerini yüzde 87 artırdı.

Apple’ın yıllık hissedarlar toplantısında bilgi paylaşan CEO Tim Cook, şirketin mali yapısına dair bilgiler paylaştı.

Toplantıda Apple'ın son 6 yılda ortalama her 3-4 haftada bir şirketi aldığını belirten Cook, satın almaların çoğunlukla teknoloji ve yetenek edinmeye yönelik olduğunu açıkladı.

Son 10 yılın en büyük satın alması ise 3 milyar dolar ile kulaklık üreticisi Beats Electronics ile olduğu ifade edildi.

APPLE EN DEĞERLİ MARKA

Brand Finance’ın hazırladığı 'Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021' araştırmasına göre, 263.4 milyar dolar marka değeriyle Apple’ın, dünyanın en değerli markası olduğu açıklandı.

Geçen yıl 140.5 milyar dolar marka değeri ile 3. sırada yer alan Apple, koronavirüs sürecinde marka değerini yüzde 87 artırmayı başardı.

TEKELLEŞME ELEŞTİRİLERİ ALIYOR

ABD başta olmak üzere birçok ülkede tekelleşme eleştirilerine maruz kalan şirketin yetkilileri, geçen yıl Google, Amazon ve Facebook yetkilileri ile beraber ABD Senatosu'nda ifade vermek zorunda kalmıştı.