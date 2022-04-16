Arıtma su cihazlarına talep arttı

Damacana suya gelen zamlardan sonra, vatandaşlar arıtma suya yöneldi.

İstanbul'da 4 ay önce 10 liradan satılan damacana su, 30 liraya kadar çıktı.

Damacana suya gelen zamlardan sonra vatandaş arıtma suya yöneldi.

İHA'nın haberine göre, arıtma suların ne kadar sağlıklı olabileceği tartışılırken uzmanlar; filtreleri düzgün, mineral takviyelerini sağlayabilen ve pH dengesinin sağlandığı bir arıtma cihazının kullanılabileceğini söyledi.

Öte yandan kaliteli bir cihazın şebeke sularını arıtarak evlere sağlıklı ulaştırabileceği belirtildi.

"Cihazlar vatandaş tarafından talep gördü"

Sağlıklı Su Derneği Başkanı Orhan Korkusuz, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Korkusuz, cam damacanalara düzgün doldurulmuş suyu sağlıklı olarak kabul edilebildiğini söyleyerek, "Su arıtma cihazlarının sağlıklı suyu evlere taşıması konusunda son günlerde çok konuşuldu. Cihazlar vatandaş tarafından talep gördü. 4 kişilik bir ailenin yıllık damacana su masrafı yaklaşık 4 bin 500 lirayı bulabiliyor. Su arıtma cihazlarının 10 yıllık ortalama ömürlerinin olduğunu düşünürsek, cihazlar çok makul seçenek olabilir. Cihazlar kategorisine göre farklı fiyatlarda oluyor. Arıtma cihazlarını damacana sularına göre yüzde 10-12 seviyesinde bir toplam satın alma maliyetiyle sağlıklı suyu evlerinize getirebilirsiniz" dedi.

"Sağlıklı suyu elde etmek için iyi bir su arıtma cihazı olmalı"

Sağlıklı bir suyu elde etmek için iyi bir su arıtma cihazınızın olması gerektiğini altını çizen Korkusuz, "Su arıtma cihazını alan tüketicilerin hangi su arıtma cihazını aldığını, cihazlarda nasıl filtreler kullanıldığını, arıtma suda bulunan mineral takviyelerini ve pH dengesinin nasıl sağlandığını iyi biliyor olması gerekiyor. İçinde kullanılan filtrelerin karbonlarının hacimlerinin ne kadar olduğu gibi teknik detaylar, ürünün sağlıklı suya ulaşmanın en önemli detaylarından bir tanesidir. Tüketiciler bu hususlara dikkat etmeden ürünü tercih ederse istediği sonucu almayabilir. Filtreleri düzgün, mineral takviyesi sağlıklı yapılmış ve bakımları zamanında yapılan bir arıtma cihazı suyu evlere sağlıklı bir şekilde taşıyacaktır. Su arıtma cihazıyla şebekelerdeki suyu ağır metallerden arındırabiliriz. Bu sayede vatandaşlar şebeke suyunu arıtma cihazı sayesinde sağlıklı bir şekilde kullanabilecek" ifadelerini kullandı.