ASELSAN yılın ilk yarısını güçlü büyüme ile tamamladı

ASELSAN, 6 aylık süreçte 106 ürünü millileştirdi. ASELSAN'ın 6 aylık cirosunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 artarak 10,8 milyar liraya ulaştı.

Şirket kârlılıklarının açıklandığı bu dönemde ASELSAN’dan 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Yatırımlara devam eden şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 33 artarken faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artış göstererek 2,7 milyar liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

"Millileştirilen ürün sayısı 613’ün üzerine çıktı"

AA'nın haberine göre dünyanın en büyük 49. savunma şirke olan ASELSAN, 6 aylık süreçte 106 ürünü millileştirdi. Böylelikle son 3 yılda millileştirilen ürün sayısı 613’ün üzerine çıkararak 331 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkede kalmasını sağladı.

Net kârı yüzde 50 arttı

ASELSAN’ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3,8 milyar lira seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

"Milli sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Milli sorumluluklarımızın bilinciyle, gelişmiş teknolojilerimizi ülkemizin hizmetine sunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyanın makroekonomik ve jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı, küresel enflasyonun dünya genelinde maliyet baskısı yarattığı bu zorlu dönemde de ASELSAN olarak istikrarlı büyüyerek çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik." ifadesini kullandı.

"Tedarikçilerimizin her daim yanındayız"

2022 yılının sadece ilk yarı yılında tedarikçilere 10,9 milyar TL’ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladıklarını belirten Görgün şunları kaydetti:

"Ayrıca bu 6 aylık süreçte 106 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 613’ün üzerine çıkararak 331 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Ayrıca katıldığımız İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenen 4’üncü Savunma Sanayii Buluşmalarında, 20 farklı iş kolundan olan tedarikçilerimizle millileştirme süreci hakkında bilgiler verdik."

"Dünyanın en büyük 49. savunma şirketiyiz"

Görgün, "ASELSAN 2008 yılında 97’nci sıradan dahil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki (Defense News Top 100) başarısını bu yıl da 49. sırada yer alarak sürdürmüştür. Defense News Top 100 listesinde ilk 50’de yer alan tek Türk şirketi olduk. Ülkemiz adına geliştirdiğimiz yüksek teknolojiler ile hem ulusal hem de uluslararası platformda elde ettiğimiz başarılar artarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.