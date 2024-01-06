ASELSAN'dan 21,4 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi Türkiye tarafından, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik önemli bir satış sözleşmesine imza atıldı.

AA

Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) yeni yıla önemli bir ihracat sözleşmesi yaparak başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı tarafından kurulan Ankara merkezli savunma sanayisi şirketi ASELSAN, toplam 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

Sözleşmeye dair ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklama yapıldı.

İki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi

ASELSAN ile uluslararası müşterileri arasında, hava savunma ve haberleşme sistemleri ihracatına yönelik toplam bedeli 21 milyon 411 bin 200 dolar tutarında iki ayrı yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)