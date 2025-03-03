ASELSAN ve Savunma Sanayii'nden 54 milyon dolarlık sözleşme

Yerli ve milli savunma ve iletişim sistemlerin üreticisi ASELSAN, yurt içinde ve dışında anlaşmalar yapmaya devam ediyor.
ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
"YENİ NESİL ELEKTRONİK HARP SİSTEMLERİ TEDARİKİ"
Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik 54 milyon dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış