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ASELSAN ve Savunma Sanayii'nden 54 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ve Savunma Sanayii'nden 54 milyon dolarlık sözleşme ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni nesil elektronik harp sistemlerinin tedarikine yönelik yeni bir anlaşma kaleme alındı.