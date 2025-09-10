ASELSAN'dan yeni sözleşme: 1 milyar 650 milyon euro

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, toplam tutarı 1 milyar 650 milyon euro olan yeni iş birliğini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 1 milyar 650 milyon euro olan sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

TESLİMATLAR 2027 VE 2031 YILLARI ARASINDA

Açıklamada ayrıca, "Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2027 ve 2031 yılları arasında gerçekleştirilecektir." denilerek teslimat tarihleri de ilan edildi.