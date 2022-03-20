Asgari ücret ek zam gündemde

Asgari ücret yılın başında belli olmasına rağmen vatandaşta, artan enflasyonla birlikte tekrar güncellenmesi beklentisi doğdu. Üst üste yapılan açıklamalar da bu beklentiye destek verir nitelikte.

Asgari ücret yılda bir kez belirleniyor. 2022 yılında da yüzde 50,54 zamlanarak 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Ancak enflasyonun artması ile birlikte asgari ücretin alım gücünü kaybetmesi ile birlikte yıl ortasında artması beklentisi doğdu.

NİHAT ZEYBEKCİ: GEREKİRSE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldığı televizyon programında aynı konuya değindi.

Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili." diye konuştu.

"ENFLASYONİST ORTAM MAALESEF BÖYLE"

Zeybekci’nin "Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda." diyerek vatandaşın beklentisini artırdı.

ABDULLAH DOĞRU: MÜJDE HAZİRANDA DUYURULACAK

Son açıklama ise AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi. Çiftçilere yönelik açıklamalarda bulunan Doğru, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti.

Abdullah Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini söyleyerek, "İşçimize, asgari ücretlimize, emeklimize, memurumuza zam yaptık, ancak artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu. Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek." dedi.

ZAM BEKLENTİSİ 850 LİRA

Uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi halinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirterek "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 lira zam gelebilir."