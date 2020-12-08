Asgari ücret öncesi zam haberleri

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ederken, birçok ilden zam haberleri gelmeye başladı.

15 Aralık'ta ikincisi yapılacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesi siyasi partiler ve DİSK, beklentilerini açıkladı.

CHP 3 bin 100 lira, İyi Parti 3 bin lira, Saadet Partisi 8 bin 85 lira, HDP 4 bin lira, Gelecek Partisi 3 bin 300 lira ve DİSK 3 bin 800 lira olması yönünde öneride bulundu.

Çalışanların heyecanla beklediği görüşmeler devam ederken, bazı kentlerde ulaşım, ekmek ve su faturalarında artış yaşandı.

ULAŞIMA ZAM

Antalya’da bugün UKOME Genel Kurulu'nun aldığı karar ile toplu ulaşım yüzde 14 oranında zamlandı.

Zamlı tarife ile daha önce 3.20 lira olan tam ücret 3.65 liraya, 2.70 lira olan emekli 3.15 liraya, 2.70 lira olan öğretmen 3.15 liraya, 1.80 olan öğrenci biniş ücreti 2.20 liraya yükseltildi.

EKMEĞE ZAM

Kayseri ve Niğde de ekmeğe 25 kuruş zam yapıldı. Zamlı tarifeye göre 1 lira 25 kuruş olan 200 gram ekmek, 1 lira 50 kuruştan satılacak.

SU ZAMMI

Çorum'da ise su faturaları ile tahsis edilen “Atık Su Tutarı” ve “ Evsel Katı Atık” bedellerine zam yapıldı.

Buna göre; meskenlerde KDV hariç 0-10 ton arası su ücreti 1.95 lira, 11-30 ton arası su ücreti 2.50 lira, 31 ton ve üzeri su ücreti ise 3.50 liradan ücretlendirilecek. Atık su bedeli ise KDV hariç ton başına 0.80 TL’ye yükseltildi. Evsel katı atık ise 0.95 liradan 1.05 liraya yükseltildi.