Asgari ücrete ara zam formülleri

Asgari ücrete ara zam yapılacağı kesinleşti. Şimdi bu zammın ne kadar olacağının netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücret ocak ayında kararlaştırılmış ancak enflasyonla alım gücü düşen işçiler için ara zam seçeneği masaya konmuştu.

Asgari ücret pazarlıkları, yarın düzenlenecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşecek toplantıya, işçi ve işveren kesiminin temsilcileri de katılacak.

Asgari ücret için kulislerde farklı senaryolar dolaşıyor.

Asgari ücret, enflasyon farkı kadar zam alabilir

İlk formül, 2022 yılının başından bu yana gelen aylık enflasyon farkları oranında zam yapılacağı. Eğer bu senaryo kabul edilirse asgari ücret 6 bin liraya dayanacak.

6 aylık enflasyon artışına göre zam alınırsa net 5 bin 929 lira olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hesaplamasına göre; ilk 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Buna Merkez Bankası'nın yüzde 3,77'lik haziran ayı enflasyon beklentisi eklendiğinde toplam artış yüzde 39,41'e dayanacak. Bu da şu anda net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücretin 1.676 lira zam alarak 5 bin 929 liraya çıkmasını sağlayacak.

Haziran enflasyonu, Temmuz'un 4'ünde saat 10.00'da açıklanacak.

Yıl sonu enflasyon farkına göre zam alınırsa net 5 bin 353 lira olacak

2022'nin başında asgari ücrete yüzde 50,5 zam yapılmıştı. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 76 olması bekleniyor. Buna göre, yıl başında yapılan zammı yıl sonu enflasyon beklentisine tamamlamak için yüzde 26 fark verilmesi de gündeme geldi. buna göre de mevcut net maaşa 1.105 lira zamla birlikte toplam 5 bin 353 lira maaş alınabilir.

İşverene sigorta desteği yapılırsa maaş 5 bin 132 lira olacak

Bir diğer formüle göre de devlet işverenden aldığı sigorta maliyetini almazsa o rakama denk düşen 879 lira şu andaki maaşa ekleyebilir. Bununla birlikte de maaş 5 bin 132 lira olacak.