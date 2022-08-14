Atatürk Orman Çiftliği'nin spor tesisleri ve bazı mekanları kiralanacak

Atatürk Orman Çiftliği'nin spor tesisleri ve bazı mekanları kiralanacak

Ankara'nın sembolü haline gelen Atatürk Orman Çiftliği'nin spor tesisleri ile yiyecek ve içecek mekanlarının ihale ile 10 yıllığına kiralanacağı duyuruldu.

Ankapark'ın işletilmesi ile ilgili tartışmalı bir süreçten yeni çıkıldı. Bütün gözlerin üzerinde olduğu ve sık sık gündeme gelen Atatürk Orman Çiftliği'nde yeni bir kiralama ihalesi gündeme geldi.

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne (AOÇ) ait halka açık spor tesisleri ve alanlarıyla halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanlar ihaleyle 10 yıllığına kiraya verilecek.

Birinci dereceden sit alanı

AOÇ'nin Resmi Gazete'de yayınlanan ilanına göre, bölge birinci derece doğal ve tarihi sit alanı içinde kalıyor.

İhale ile kiralanacak

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki toplam 6 bin 545 metrekarelik taşınmazın halka açık spor tesisleri ve alanları ile buralara gelenlerin yiyecek içecek ihtiyaçlarının karşılandığı mekanların kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.

İhale açık artırma usulü ile yapılacak

Açık artırma usulüyle yapılacak ihale için tahmini bedel aylık 17 bin lira artı KDV, geçici teminat tutarı da 61 bin 200 lira olarak belirlendi.

Toplam bedelin yüzde 6'sı teminat olacak

AA'nın haberine göre, ihalede oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının yüzde 6'sı ise kesin teminat tutarı olarak alınacak.

İhale, 25 Ağustos'ta

İhale, 25 Ağustos saat 14.00'te AOÇ Müdürlüğü Sosyal Tesis Binası'nda yapılacak. Teklif mektuplarının ihale saatine kadar AOÇ Ticaret Müdürlüğüne verilmesi gerekiyor.