Atında sert düşüş! Haftanın son iş gününde piyasalar

Altın fiyatlarında üst üste kurulan rekorlar, haftanın kapanış gününde yerini dalgalanmalara bıraktı.

ABD’de açıklanan güçlü istihdam verileri sonrası piyasalarda sert hareketler yaşandı. Kısa sürede ekranlar kırmızıya döndü.

Son günlerde dalgalı seyreden altın fiyatları, ABD’den gelen verilerle yeniden geriledi.

PİYASALAR YARIM SAATTE SARSILDI

Güçlü istihdam verilerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. Spot altın, ons başına yaklaşık yüzde 3 değer kaybederek 4 bin 900 dolar seviyesine geriledi.

Bugün de küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi.

GÜMÜŞTE BÜYÜK KAYIP

Gümüş fiyatlarındaki düşüş daha sert oldu. Gümüş, yüzde 12 gerileyerek ons başına 74 dolara kadar indi. Ons gümüş fiyatı sabah saatlerinde yüzde 2,27 artışla 76,24 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ONS ALTIN

Dün sert satışlarla günü yüzde 3,4 azalışla 4 bin 915 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, yeni günde toparlanma eğilimi göstererek önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 4 bin 964 dolara yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 973 lira

Çeyrek altın: 11 bin 832 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 210 lira

Tam altın: 47 bin 316 lira

Yarım altın: 23 bin 658 lira

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLENDİ

Bu gelişmelerin ışığında Fed'e ilişkin faiz indirimi beklentileri bir nebze kısılsa da enflasyon verisi öncesi pozisyonlanma, iş gücü piyasasına ilişkin endişelerin varlığını sürdürmesi ve yatırımcıların riskten kaçış eğilimi tahvil talebini artırdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09'a gerileyerek 5 Aralık 2025'ten bu yana en düşük seviyesine indi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,7390 lira

Euro: 51,8772 lira

Sterlin: 59,4762 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 düşüşle 67,1 dolarda bulunuyor.

BORSA REKOR SEVİYEDEN KAPANDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,85 yükselişle 14.180,48 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 14.196,85 puana taşıdı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşle 15.875,00 puandan işlem gördü.

GÜNDEM

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi

13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi