Altının gramı 7 bin 323 liradan işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan gram altın, 7 bin 323 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan alıcı buluyor.
Altın piyasasında hareketli bir gün daha yaşanıyor.
Geçtiğimiz gün sert düşüş gösteren altın fiyatları, bugün itibarıyla yönünü yeniden yukarı çevirdi.
ALTININ GRAMI 7 BİN 323 TL'DAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7 bin 276,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS FİYATI: 5 BİN 191 DOLAR
Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor.
Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.
ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN PİYASASINI HAREKETLENDİRİYOR
ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.
Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler, altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.