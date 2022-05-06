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    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı

    15 Nisan'da balık avının 12 metreden daha uzun teknelerle avlanması yasaklandı ama yazın kıyı balıkçıları balık avlamaya devam edecek.
    • 06.05.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 11:52
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    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı

    Balık ihtiyacını kıyı balıkçılarının tuttuğu ballıklarla gidereceğimiz zamanlara girdik. Batı Karadeniz'in balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar da 15 Nisan'da sonlanan sezonun ardından devreye girmeye hazırlanıyor.

    Ağların bakımı yapılıyor

    AA'nın haberine göre, sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yaparak yeni sezon için yoğun mesai harcıyor.

    Balıkçılar gelecek sezondan umutlu

    Balıkçı Onur Yomra, sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini anlattı. Yomra, 1 Eylül'ü beklediklerini dile getirerek, "Gelecek sezondan beklentimiz büyük. Ağ tamirlerimizi yaklaşık 2 ay içerisinde bitireceğiz. Havalar daha da iyi giderse 1 ayda da bitirebiliriz." dedi.

    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı #1

    "Sezon kötünün iyisiydi"

    Marmara Bölgesi'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar da limana çektikleri tekne ve ağlarını bakıma aldı.
    Teknelerini Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılardan Hüseyin Abanoz, av açısından "kötünün iyisi" bir sezon geçirdiklerini söyledi.

    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı #2

    Önce ağlar sonra tekneler bakıma alınıyor

    Abanoz, yeni sezon hazırlıklarına ağların bakımını yaparak başladıklarını, daha sonra teknenin bakım ve onarımını yapacaklarını kaydetti.

    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı #3

    Küçük teknelerde av devam ediyor

    Balıkçı Mehmet Ali Erdoğan da yaklaşık 52 yıldır geçimini bu işten sağladığını anlatarak, "Büyük tekneler şu anda yasağa girdi ama küçük tekneler için av devam ediyor." dedi.

    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı #4

    Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı #5


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