Av sezonu bitti, kıyı balıkçılarının zamanı

15 Nisan'da balık avının 12 metreden daha uzun teknelerle avlanması yasaklandı ama yazın kıyı balıkçıları balık avlamaya devam edecek.

Balık ihtiyacını kıyı balıkçılarının tuttuğu ballıklarla gidereceğimiz zamanlara girdik. Batı Karadeniz'in balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar da 15 Nisan'da sonlanan sezonun ardından devreye girmeye hazırlanıyor.

Ağların bakımı yapılıyor

AA'nın haberine göre, sezonun bitmesinin ardından teknelerini limana çeken balıkçılar, zarar gören ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yaparak yeni sezon için yoğun mesai harcıyor.

Balıkçılar gelecek sezondan umutlu

Balıkçı Onur Yomra, sezon hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini anlattı. Yomra, 1 Eylül'ü beklediklerini dile getirerek, "Gelecek sezondan beklentimiz büyük. Ağ tamirlerimizi yaklaşık 2 ay içerisinde bitireceğiz. Havalar daha da iyi giderse 1 ayda da bitirebiliriz." dedi.

"Sezon kötünün iyisiydi"

Marmara Bölgesi'nin önemli balıkçılık merkezlerinden Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki balıkçılar da limana çektikleri tekne ve ağlarını bakıma aldı.

Teknelerini Ereğli Limanı'na demirleyen balıkçılardan Hüseyin Abanoz, av açısından "kötünün iyisi" bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Önce ağlar sonra tekneler bakıma alınıyor

Abanoz, yeni sezon hazırlıklarına ağların bakımını yaparak başladıklarını, daha sonra teknenin bakım ve onarımını yapacaklarını kaydetti.

Küçük teknelerde av devam ediyor

Balıkçı Mehmet Ali Erdoğan da yaklaşık 52 yıldır geçimini bu işten sağladığını anlatarak, "Büyük tekneler şu anda yasağa girdi ama küçük tekneler için av devam ediyor." dedi.