Avrupa, enflasyon verilerine odaklandı! Gelecek haftanın ekonomi gündemi Küresel piyasalar resesyon endişesi taşıyorken, Avrupa'da gözler enflasyon verilerine çevrildi.

AA

Avrupa borsalarında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler dahilinde politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,5'e yükseltti.

BoE'nin kararıyla ülkede faiz oranı, Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Geçen hafta, negatif bir seyir izlenirken, gelecek hafta için bölgede enflasyon verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Sözle yönlendirmeler önem kazandı

Analistler, para piyasalarında, ECB'nin faiz artırımlarını tahmin edilenden daha önce sona erdirebileceğinin fiyatlandığını ancak ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerindeki net tonun belirsizlikleri artırdığını söyledi.

Gelecek hafta Avrupa'da ekonomi gündemi

Gelecek hafta pazartesi günü Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, salı günü İngiltere'de işsizlik, Almanya'da ZEW endeksi, Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret dengesi, çarşamba günü Euro Bölgesi'nde enflasyon ve BoE Başkanı Bailey'in açıklamaları, cuma günü de Almanya'da ÜFE verilerinin yanı sıra ECB Başkanı Lagarde'ın sözle yönlendirmeleri takip edilecek.

Avrupa Merkez Bankası'ndan daha fazlası bekleniyor

ECB yetkilileri de "şahin" açıklamalarına devam ederken, ECB Üyesi Isabel Schnabel, bankanın enflasyonu kontrol altına alması için daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

Euro Bölgesi'nin aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7,0 artması bekleniyor

Analistler, Euro Bölgesi'nde TÜFE'nin nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 artmasının beklendiğini anımsatarak, verilerin açıklanmasının ardından piyasalarda oynaklığın artabileceğini söyledi.

Yüzde 85 ihtimalle yine 25 baz puan faiz artışı bekleniyor

Bankanın gelecek ayki toplantıda yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, yılın devamında ise daha önce 50 baz puan olan faiz artış beklentilerinin 25 baz puana gerilediğini belirtti.

Almanya'da enflasyon

Geçen hafta Almanya'da açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 3,4 azalarak beklentilerin altında kalırken, TÜFE aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 7,2 artarak tahminlere paralel gerçekleşti.

İngiliz ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyürken, martta aylık bazda yüzde 0,3 daralma gösterdi. Ülkede sanayi üretimi martta aylık 0,7 artışla beklentileri aşarken, aynı dönemde dış ticaret açığı 16,4 milyar sterlin oldu.

Euro/dolar paritesi

Euro/dolar paritesi, haftayı önceki kapanışının yüzde 1,5 altında 1,0850 seviyesinden tamamladı.

Söz konusu gelişmelerle geçen hafta Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 ve Almanya'da DAX endeksi de yüzde 0,3 değer kaybederken, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay bir seyir izleyerek önceki kapanışının hemen altından kapanış yaptı.