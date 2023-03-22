Avrupa enflasyonla mücadeleye kararlı ECB Başkanı Lagarde, Avrupalılara fiyat istikrarın sağlanacağını, enflasyonun orta vadede yüzde 2'ye geri getirilmesinde kararlı olduklarını belirtti.

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Avrupa'ya da sıçrayan ve bankacılık sektöründe yaşanan kargaşaya rağmen Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'ndeki yüksek enflasyonla mücadeledeki kararlılığını yeniden teyit etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Frankfurt'ta düzenlenen bankacılık konferansında enflasyonla mücadele vurgusu yapan bir konuşmaya imza attı.

Çekirdek enflasyon dinamikleri hala güçlü

Çekirdek enflasyon dinamiklerinin hala güçlü olduğunu vurgulayan Lagarde, "Ancak halk bir şeyden emin olabilir; fiyat istikrarını sağlayacağız ve enflasyonu orta vadede yüzde 2'ye geri getirmek pazarlık edilemez." ifadelerini kullandı.

"Faiz artırımları güçlendi"

Lagarde, ECB faiz artırımlarının ekonomi üzerinde etkisini yeni göstermeye başladığını belirterek, son dönemde bankacılık sektöründe yaşanan kargaşa sonucu bu etkilerin daha da güçleneceğini kaydetti.

"ECB, gerekirse harekete geçmeye ve likidite desteği sağlamaya hazır"

Christine Lagarde, Avrupa bankacılık sektörünün, güçlü sermaye ve likidite pozisyonları sayesinde dirençli olduğunu vurguladı.

Likidite desteği sağlamaya hazırız"

Lagarde, mevcut piyasa gerilimleri göz önüne alındığında ECB'nin, "gerekirse harekete geçmeye ve likidite desteği sağlamaya hazır olduğu" mesajını verdi.

Mevduat faiz oranı şu anda yüzde 3,5 seviyesinde

Bu arada, birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 kez artıran ECB'nin finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı şu anda yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde enflasyon "inatla" yüksek kalmaya devam ediyor. Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 olarak ölçüldü.

Enflasyon hedefi yüzde 2

Şu anda yüzde 8,5 olan enflasyon hedefi için orta vadede yüzde 2'lik enflasyon hedefleyen ECB, kendi tahminlerine göre bu hedefi uzun süre tutturamayacak.