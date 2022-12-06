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    Avrupa Komisyonu bu kış resesyon yaşamanın endişesini taşıyor

    Avrupa Komisyonu yetkilisi Paolo Gentiloni, "Avrupa'da bu kış resesyon yaşayacağız" diyerek endişelerini ortaya koydu.
    • 06.12.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 10:16
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    Avrupa Komisyonu bu kış resesyon yaşamanın endişesini taşıyor

    Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği enerji krizi başka olmak üzere gıda fiyatlarındaki artış, enflasyonu körükledi.

    Merkez Bankaları enflasyonu düşürmek için faiz artırımına gidince de büyüme ötelendi.

    "Bu kış Avrupa'da durgunluk yaşanacak"

    Avrupa Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu yetkilisi Paolo Gentiloni, bu kış Avrupa'da durgunluk yaşanacağını ve ekonominin ilkbahardan önce büyümeye başlayamayacağını belirtti.

    Reuters'in haberine göre, Brüksel'deki Eurogroup toplantısının öncesinde gazetecilere konuşan Gentiloni, "Bu kış resesyon yaşayacağız." dedi.

    Paolo Gentiloni


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