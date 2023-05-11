Avrupa kripto varlıklara vergi getirilmesini istiyor Avrupa Parlamentosu, yeni kaynak arayışını kripto paralara vergi koyarak desteklemeyi teklif etti.

AA

Avrupa Parlamentosu (AP), Strazburg'da gerçekleştirilen toplantıda Avrupa Birliği'nin (AB) ortak borçlarının geri ödenebilmesi ve çeşitli programların finansmanı için bir teklif getirdi.

Buna göre, şirketler, mali işlemler ile kripto varlıklardan vergi alınacak.

AP milletvekilleri, bütçeye yeni öz kaynaklar getirilmesine ilişkin hazırlanan raporu 199 "hayır" oyuna karşın 356 "evet" oyuyla kabul etti.

Raporda, öz kaynakların AB'nin kurtarma programının geri ödemelerini ve borçlanma maliyetlerini karşılamaya yeterli olmayacağı ifade edildi.

AB, en az 15 milyar euro ödeme yapacak

Raporda, kurtarma programı çerçevesinde AB'nin 2058'e kadar yılda ortalama en az 15 milyar euro ödeme yapması gerekeceği anımsatıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal sarsıntı ile enflasyonun AB bütçesi üzerinde ağır etkisi olduğu kaydedilen raporda, AB'ye ek gelir kaynakları sağlanmasının önemine işaret edildi.

Yeni kaynaklar bulunacak

Raporda, AB bütçesinin, yatırımları ve diğer Birlik programlarını tehlikeye atmadan kurtarma programı kapsamında oluşan borcu geri ödemek zorunda olacağı anımsatılarak AB bütçesi için kurumlar vergisi, finansal işlem vergisi, sınırda karbon vergisi, kripto varlık vergisi ile ilave ulusal katkılar dahil olmak üzere çeşitli yeni gelir kaynakların getirilmesi talep edildi.

AB Komisyonu'nun Birlik bütçesine ek gelir sağlamaya yönelik yasa teklifini bu yıl açıklaması ve onay için üye ülkeler ile AP'ye sunması bekleniyor.

AB'nin yıllık bütçesi

Halihazırda AB'nin yıllık bütçesi, 160 ile 180 milyar euro arasında değişiklik gösteriyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkelerce sağlanan ulusal katkılardan oluşuyor. Ayrıca gümrük vergileri ile KDV'lerin bir kısmı ve geri dönüştürülmeyen plastikten AB bütçesine kaynak sağlanıyor.

Kurtarma programı

Komisyon, bu kaynağı üye ülkelere hazırladıkları yatırım ve reform planları doğrultusunda uygun koşullu kredi ve hibe olarak dağıtıyor. AB, kurtarma programının finansmanı için 2026 sonuna kadar yaklaşık 800 milyar euroluk tahvil ihracı planlıyor.