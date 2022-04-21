Avrupa ülkelerinde enflasyon kabusu martta zirve yaptı

Avrupa'da tedarik sorunları, Rusya-Ukrayna savaşı, koronavirüs salgının henüz geçmemesi gibi faktörler enerji ve gıda fiyatlarını yükseltti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı yıllık enflasyon verilerini yayınladı.

Euro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyon yüzde 7,4 oldu



Euro Bölgesi'nde mart ayında yıllık enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 7,4'e çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

Son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviye

AA'nın haberine göre, Euro Bölgesi enflasyon kayıtları 1997 yılından itibaren tutulmaya başlanmıştı.

Böylece, Euro Bölgesi'nde mart ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Enflasyon, geçen yılın ağustos ayından bu yana her ay son yılların en yüksek seviyesinde ölçülüyor.

En fazla enerji fiyatları arttı

Söz konusu mart ayında, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon artışına en fazla katkı yüzde 4,36 ile enerji ürünlerinden kaynaklandı. Enerjiyi, yüzde 1,12 ile hizmetler, yüzde 1,07 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde seyrediyor.

AB'de yıllık enflasyon, martta yüzde 7,8'e çıktı

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 6,2 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,8'e yükseldi. Euro Bölgesi'nde ise şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,4 olarak belirlendi.

Enflasyon, mart ayında Almanya'da yüzde 7,6, Fransa'da 5,1, İspanya'da 9,8, İtalya'da 6,8, Hollanda'da 11,7, Belçika'da 9,3, Çekya'da 11,9, Estonya'da 14,8 ve Litvanya'da yüzde 15,6 olarak belirlendi.