Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD ek vergilerine sert düşerek tepki verdi

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ABD'nin ticaret partnerlerine getirdiği karşılıklılık esaslı tarifelerin etkisiyle küresel piyasalardaki satış baskısı derinleşti.

ABD'nin korumacı ticari politikalarının ekonomiyi yavaşlatacağı endişesi emtia fiyatlarına olumsuz yansıyor.

Küresel ekonominin yavaşlamasının enerji talebini düşüreceğine yönelik endişeler Avrupa'da gaz fiyatlarında düşüşünü tetikliyor.

DOĞALGAZ FİYATI YÜZDE 4 DÜŞTÜ

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de, mayıs vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı bugün bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 4 düşerek 35 eurodan açıldı.

GAZ FİYATI 34,5 EURO SEVİYESİNDE

Açılışın ardından yüzde 8 azalarak 33,5 euroya kadar gerileyen gaz fiyatları, TSİ 10.50 itibarıyla 34,5 seviyesinden işlem gördü.

MAYIS 2024'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Böylece, Avrupa'da gaz fiyatları Mayıs 2024'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

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