Trump'ın vergi kararları etkisinde 7 Nisan'da altın ve döviz fiyatları

Haber Merkezi

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı, güç kazanarak yeni haftaya taşındı.

Dünya borsaları sarsıntı geçirirken aynı zamanda kripto paralar da tarihi düşüş yaşadı.

Bu ortamda altın fiyatları da sınırlı düşüş trendine girdi.

ALTINDA REKOR

Ons altın 3 bin 167,86 dolarla, gram altın ise 4 bin 2 lira ile rekor kırmıştı.

Bugün ise ons altın 3 bin 26 dolardan, gram altın ise 3 bin 698 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 3 bin 698 lira

Çeyrek altın: 6 bin 223 lira

Cumhuriyet altını: 25 bin 520 lira

Tam altın: 25 bin 32 lira

Yarım altın: 12 bin 525 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 38,0115 lira

Euro: 41,8891 lira

Sterlin: 49,4999 lira