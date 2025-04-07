Trump'ın vergi kararları etkisinde 7 Nisan'da altın ve döviz fiyatları

Haber Merkezi
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifelerin ardından oluşan satış baskısı, güç kazanarak yeni haftaya taşındı.
Dünya borsaları sarsıntı geçirirken aynı zamanda kripto paralar da tarihi düşüş yaşadı.
Bu ortamda altın fiyatları da sınırlı düşüş trendine girdi.
ALTINDA REKOR
Ons altın 3 bin 167,86 dolarla, gram altın ise 4 bin 2 lira ile rekor kırmıştı.
Bugün ise ons altın 3 bin 26 dolardan, gram altın ise 3 bin 698 liradan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 3 bin 698 lira
Çeyrek altın: 6 bin 223 lira
Cumhuriyet altını: 25 bin 520 lira
Tam altın: 25 bin 32 lira
Yarım altın: 12 bin 525 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 38,0115 lira
Euro: 41,8891 lira
Sterlin: 49,4999 lira
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